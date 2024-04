Parco divertimenti, ragazza 27enne scaraventata in aria da una giostra, muore subito dopo l’arrivo dei soccorsi

0 Condivisioni acebook Twitter

Tragico evento a Blois: Jennifer Drapcand perde la vita in un parco giochi

Fatalità in un luogo di divertimento

Un drammatico evento ha sconvolto la comunità di Blois in Francia, dove Jennifer Drapcand, 27 anni, è stata vittima di un fatale incidente su una giostra. La sicurezza dell’attrazione, nonostante le assicurazioni del responsabile, si è rivelata inadeguata: durante il funzionamento, i dispositivi di protezione hanno fallito. Questo malfunzionamento ha causato il tragico volo di Jennifer, che ha terminato la sua corsa contro un camion parcheggiato, provocando un impatto mortale.

Processo investigativo e prove emerse

La compagna di Jennifer, che era presente sul posto al momento del tragico evento, ha rivelato una critica falla nella sicurezza della giostra. La sua dichiarazione è stata avvalorata dalle immagini registrate. “A causa dell’elevata velocità della giostra, la barriera protettiva si è aperta,” ha commentato la procuratrice di Blois, Charlotte Beluet. Nonostante l’immediato intervento dei soccorsi, Jennifer è spirata poco dopo essere stata trasportata all’ospedale, dove i tentativi di rianimazione si sono rivelati vani.

Conseguenze e responsabilità

L’accaduto ha innescato un’indagine per appurare le responsabilità. Il proprietario della giostra, un giovane di 28 anni, è stato iscritto nel registro degli indagati con l’accusa di omicidio colposo. Egli ha affermato di aver acquisito l’attrezzatura tre anni fa, e di non aver mai notato irregolarità precedentemente. L’attrazione è stata sequestrata per ulteriori indagini tecniche che mirano a determinare la presenza di difetti meccanici e la conformità agli standard di sicurezza. Nel frattempo, la famiglia di Jennifer ha avviato una raccolta fondi per affrontare le spese del funerale, trovando un vasto supporto all’interno della comunità virtuale.