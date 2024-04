Emergono nuovi particolari sulla morte di Eva Evans, l’attrice 29enne si è tolta la vita, “Trovato un biglietto d’addio”

0 Condivisioni acebook Twitter



Eva Evans, nota tiktoker e attrice, si è tragicamente tolta la vita. Dettagli rivelati da TMZ e le parole strazianti della sorella Lila Joy.

le rivelazioni di TMZ sulla scomparsa di Eva Evans

TMZ ha condiviso nuovi dettagli sulla tragica morte di Eva Evans, la celebre tiktoker nota per la sua serie comica “Club Rat”. Secondo fonti vicine alle forze dell’ordine, un amico ha trovato il corpo senza vita di Eva, 29 anni, nel suo appartamento. L’amico, che aveva visto Eva l’ultima volta il giorno precedente, ha immediatamente chiamato un’ambulanza e la polizia. Secondo il rapporto, non vi erano segni di depressione o disturbo emotivo noti agli amici, e l’ipotesi di omicidio è stata rapidamente esclusa dato che Eva aveva lasciato un biglietto, il cui contenuto rimane non divulgato. “Non sapeva che Eva fosse depressa o emotivamente disturbata”, si legge nel rapporto.

la commovente addio di Lila Joy

La sorella di Eva, Lila Joy, ha espresso il suo dolore in un post su Instagram, annunciando la morte della sorella e descrivendo le sue emozioni contrastanti di negazione e accettazione. “Ieri la mia famiglia ha ricevuto notizia che la nostra dolce, favolosa, creativa, premurosa, esilarante Eva, la mia bellissima sorella, è morta,” ha scritto Lila Joy. Ha poi condiviso i suoi sentimenti di perdita e il desiderio di avere Eva al suo fianco per trovare le parole giuste in un momento così difficile. In seguito, ha annunciato che si sarebbe tenuto un incontro intimo per commemorare e ricordare la vita di Eva.

l’impatto e il ricordo

La morte di Eva Evans ha lasciato una profonda cicatrice nella comunità online e tra i suoi cari. L’improvviso addio ha scosso non solo la famiglia e gli amici ma anche i numerosi fan che la seguivano per la sua vivacità e il suo talento unico nel mondo dello spettacolo.