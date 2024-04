Operaio perde la vita per una caduta dall’impalcatura in un cantiere per una chiesa in costruzione

0 Condivisioni acebook Twitter



Tragedia in cantiere a Oppido Lucano: operaio perde la vita

Incidente mortale durante i lavori di costruzione

Una tragica fatalità ha colpito la cittadina di Oppido Lucano, in provincia di Potenza, questa mattina. Donato De Luca, un operaio di 56 anni, è morto in seguito a una caduta dall’impalcatura mentre lavorava al cantiere di una chiesa in costruzione. L’incidente si è verificato all’esterno del cantiere, nella prima mattinata di mercoledì 24 aprile.

Dinamica dell’incidente

Secondo le prime ricostruzioni, De Luca era impegnato sull’impalcatura circondante la nuova struttura quando, presumibilmente a causa di un forte vento, è stato colpito da una lamiera. Questo lo avrebbe fatto perdere l’equilibrio e cadere tragicamente da un’altezza di circa tre metri, atterrando nella zona recintata del cantiere. Gli altri lavoratori presenti non hanno potuto intervenire in tempo per evitare la caduta.

Risposta d’emergenza e indagini in corso

Nonostante l’arrivo tempestivo dei soccorsi, i medici del 118 “Basilicata soccorso” hanno potuto solo constatare il decesso di Donato De Luca, avvenuto quasi istantaneamente. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri delle stazioni di Oppido Lucano e della Compagnia di Acerenza, che ora hanno il compito di ricostruire esattamente come si siano svolti i fatti e di indagare sull’accaduto. Una indagine è stata avviata per fare luce sulla tragedia e per determinare eventuali responsabilità nell’incidente mortale sul lavoro.