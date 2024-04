Mobilitati più di 400 poliziotti per cercare un bimbo di 6 anni scomparso nel nulla, non si hanno sue notizie da giorni

0 Condivisioni acebook Twitter

Vasto sforzo di ricerca in corso per un bambino scomparso in Germania

Scomparsa inquietante in Bassa Sassonia

Nella serata di lunedì 22 aprile, la tranquilla cittadina di Elm, nella Bassa Sassonia, è stata scossa dalla scomparsa del piccolo Arian, un bambino di 6 anni che è sparito mentre giocava nel giardino di casa. I genitori di Arian, dopo averlo perso di vista per pochi minuti, hanno immediatamente allertato le autorità locali. Arian, che soffre di autismo e non è in grado di parlare, è al centro di una massiccia operazione di ricerca che coinvolge risorse eccezionali.

Operazioni di ricerca estese e sofisticate

Le autorità hanno mobilitato un imponente dispiegamento di mezzi, tra cui un jet Tornado dell’esercito dotato di termocamera, cani antidroga, droni, una barca con sonar e diversi sommozzatori. La ricerca è complicata dal fatto che Arian non può comunicare verbalmente, rendendo i tentativi di localizzarlo ancora più difficili. Telecamere di sorveglianza hanno catturato immagini di Arian che vagava per le strade del quartiere da solo poco prima di scomparire.

La comunità si unisce nella ricerca

Più di 400 volontari, insieme a personale della polizia e dell’esercito, stanno setacciando l’area intorno alla casa del bambino. Le operazioni di ricerca si sono estese ai campi, alle siepi e ai fienili vicini. Recentemente, un’impronta trovata nel fango vicino a un fiume ha riacceso la speranza che Arian possa essere passato da quella zona. Tuttavia, le condizioni atmosferiche sono avverse, con temperature che scendono sotto lo zero, aumentando l’urgenza e la preoccupazione per la sua sicurezza.

Appelli alla comunità per aiuto

La polizia ha fatto appello ai residenti locali affinché controllino i propri giardini, capannoni e altri possibili nascondigli, oltre a verificare le registrazioni delle telecamere di sicurezza private, nella speranza di trovare qualsiasi indizio che possa portare al ritrovamento di Arian. La situazione è stata descritta come “critica” dai vigili del fuoco, data la difficile sopravvivenza nelle attuali condizioni climatiche fredde.