Nino Frassica piange la morte del fratello Matteo, annullati tutti i suoi impegni

Lutto in casa Frassica: scompare il fratello maggiore di Nino, Matteo “Uccio” Frassica

Addio a Matteo Frassica

Il mondo dello spettacolo e la comunità di Galati Marina, vicino Messina, si uniscono nel dolore per la scomparsa di Matteo Frassica, noto come Uccio, fratello maggiore dell’amatissimo artista Nino Frassica. Uccio è deceduto all’età di 78 anni nella sua residenza di Galati. La notizia della sua morte è stata resa nota dal figlio Alberto, che ha condiviso un commovente ricordo del padre sulla sua pagina Facebook.

Il legame con il mare

Alberto Frassica ha ricordato suo padre Uccio come una persona profondamente legata al mare, una passione che ha descritto poeticamente nel suo omaggio. Uccio aveva un legame speciale con il mare, che vedeva come fonte di saggezza antica, avventura e ispirazione. Alberto descrive come il mare fosse parte integrante della vita e dell’anima di suo padre, enfatizzando come questa connessione abbia influenzato profondamente la sua esistenza.

Riprogrammazione degli impegni di Nino Frassica

A seguito della perdita del fratello, Nino Frassica ha preso la difficile decisione di rimandare il suo prossimo spettacolo teatrale, “Nino Frassica & Los Plaggers Band”, originariamente previsto per il 27 aprile all’Auditorium di Isernia. Gli organizzatori hanno annunciato che lo spettacolo è stato posticipato al 12 ottobre, a causa di “motivi familiari strettamente legati all’artista”. Questo gesto rispetta il periodo di lutto che Nino sta vivendo, concedendogli tempo per elaborare la perdita del fratello in pace.