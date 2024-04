Bari, ritroviamo la cagnolina smarrita all’interno del Policlinico

0 Condivisioni acebook Twitter

Un cucciolo di cane lupo cecoslovacco si è smarrito all’interno del Policlinico di Bari. Il suo padrone cerca aiuto per ritrovarlo.

Disperata ricerca al Policlinico

Una turista francese, di cui il cucciolo è compagno fedele, è attualmente ricoverata nel nosocomio di Bari. Durante una pausa, il cane lupo cecoslovacco, di soli un anno, è riuscito a fuggire dalla macchina lasciata nel parcheggio dell’ospedale. “È docile e non pericoloso”, assicura la proprietaria, ora molto preoccupata per la sorte del suo amato animale.

Come aiutare

La proprietaria del cane, ancora sotto cura medica, fa appello a chiunque possa aver visto il suo animale a contattarla. “Ho bisogno del vostro aiuto per ritrovare il mio cane”, ha dichiarato. Per chi avesse informazioni, è disponibile il seguente numero di telefono: +33 6 73 67 91 08. Chiunque avvisti il cane può chiamare questo numero in qualsiasi momento.