Uomini e donne: ad uno ad uno tutti i corteggiatori di Ida vanno via, lei scoppia a piangere e lascia lo studio

0 Condivisioni acebook Twitter

Ida Platano abbandona improvvisamente il trono di Uomini e Donne, chiudendo una puntata carica di emozioni. Lascia lo studio in lacrime dopo aver perso tutti i suoi corteggiatori.

Ida Platano rimasta senza scelte: la fine di un trono controverso

Ida Platano, una delle troniste più seguite di Uomini e Donne, si è trovata in una situazione inaspettata durante l’ultima registrazione del programma. La puntata, che ha avuto luogo ieri, 23 aprile, ha segnato un momento decisivo per Ida, che ha visto il suo trono svuotarsi completamente. Lorenzo Pugnaloni ha rivelato che, a seguito di alcune segnalazioni contro uno dei corteggiatori, Mario Cusitore, la situazione si è complicata ulteriormente. Mario ha confessato di aver incontrato un’altra donna in un B&B, un gesto che ha portato Ida a eliminarlo dal programma.

Dopo questa confessione, un altro corteggiatore, Pierpaolo Siano, ha manifestato il suo disappunto, che si sente una ruota di scorta e ha annunciato la sua partenza dal programma, sottolineando il suo rifiuto di essere considerato solo una seconda scelta.

L’addio inaspettato e le lacrime di Ida

Il colpo finale per Ida è arrivato quando si è trovata senza nessuno dei suoi corteggiatori. La tronista non ha potuto fare altro che lasciare lo studio in lacrime, un gesto che ha suscitato la commozione del pubblico e della stessa conduttrice, Maria De Filippi.

Nonostante il clima di incertezza, Ida ha voluto condividere un messaggio con i suoi follower su Instagram, ringraziando tutti per il supporto ricevuto in questi momenti difficili. “Grazie di cuore perché in alcuni momenti no mi siete stati vicino,” ha scritto, mostrando la sua gratitudine verso i fan che l’hanno sostenuta attraverso lo schermo.