“Un sussulto mentre dormiva”, il racconto della fidanzata degli ultimi momenti di Davide paracadutista 32enne morto per un malore improvviso

Tragedia nel mondo militare: la scomparsa improvvisa di Davide Dalla Pria

Una perdita improvvisa e dolorosa

La comunità di Ospedaletto Euganeo e l’intero corpo della Folgore sono in lutto per la prematura scomparsa di Davide Dalla Pria, caporalmaggiore scelto di 32 anni, avvenuta a causa di un sospetto infarto cardiaco. La tragedia si è verificata nella casa della fidanzata a Ca’ Morosini di Sant’Urbano, dove Davide stava trascorrendo il weekend dopo essere rientrato da Roma, dove aveva completato con successo un corso per diventare geniere guastatore.

Un futuro promettente interrotto

Davide, che serviva da cinque anni all’8° reggimento di Legnago, era appena tornato dalla caserma Cecchignola con grandi aspettative per il suo futuro militare. Era un paracadutista esperto, molto rispettato e amato dai suoi colleghi, con una carriera brillante davanti a sé. Tuttavia, i suoi sogni e quelli della sua famiglia si sono spezzati improvvisamente quella tragica notte tra domenica e lunedì.

Il cordoglio della comunità militare

Il dolore per la sua perdita si è rapidamente diffuso tra i commilitoni e amici, che hanno espresso il loro affetto e la loro tristezza attraverso numerosi messaggi sui social media. Molti ricordano Davide come un uomo coraggioso che amava il suo lavoro e che ha sempre dimostrato grande dedizione e spirito di sacrificio. I suoi colleghi lo ricordano con il desiderio che possa trovare nei “cieli blu” la pace che tanto spesso cercava nei suoi salti in paracadute.

La scomparsa di Davide lascia un vuoto incolmabile nella vita di coloro che lo conoscevano e amavano. La sua famiglia, la fidanzata Sofia, i genitori Lorenzina e Giuseppe, e la sorella Daria, sono profondamente colpiti dalla tragedia e cercano conforto nella memoria dei momenti felici trascorsi insieme a lui. Le esequie si terranno nei prossimi giorni, e si prevede una vasta partecipazione di persone desiderose di rendere omaggio a un eroe caduto troppo presto.