Prof ha uno shock anafilattico mentre è a un concerto, perde i sensi, salvata dai medici presenti in sala

Dopo uno shock anafilattico durante un concerto a Torriana, una donna ringrazia i sanitari che l’hanno salvata.

Intervento tempestivo durante il concerto

Durante una serata di musica classica a Torriana, una cittadina del comune di Poggio Torriana in provincia di Rimini, una donna di 71 anni ha avuto un grave shock anafilattico. L’incidente è accaduto mentre l’orchestra eseguiva le opere di Vivaldi. La donna, un’ex insegnante in pensione, ha iniziato a sentirsi male poco dopo che lo spettacolo era iniziato. Secondo quanto riportato dalla stessa donna, il malore è stato causato da un pezzo di formaggio consumato poco prima dell’evento, al quale era allergica. “Ho avuto uno shock anafilattico dovuto probabilmente a un formaggio mangiato due ore prima, a cui ero allergica,” ha affermato.

Reazione rapida e professionale

Non appena la signora ha perso conoscenza, l’esibizione è stata immediatamente interrotta e sono intervenuti alcuni medici presenti tra il pubblico. La rapidità e la professionalità del personale sanitario presente e dei soccorritori del 118 sono state fondamentali per gestire l’emergenza efficacemente. “Sono stata priva di conoscenza per alcuni minuti e il concerto è stato subito interrotto. Voglio ringraziare pubblicamente il pronto intervento di alcune dottoresse presenti in sala, la tempestività e la gentilezza del personale dell’ambulanza,” ha dichiarato la signora in un lungo messaggio sui social.

Gratitudine e recupero

Valdivia Sammarini, così si chiama la donna colpita dall’allergia, ha espresso la sua gratitudine verso chi l’ha assistita in quei momenti critici. In un post su Facebook, ha elogiato non solo il personale medico, ma anche i musicisti per la loro sensibilità nel gestire l’incidente. “Non parliamo sempre di malasanità o di gioventù svogliata o incompetente. Un grazie sentito anche ai bravi musicisti che hanno interrotto il concerto per tutto il tempo necessario,” ha scritto Sammarini. Fortunatamente, grazie all’intervento tempestivo e all’efficacia dei trattamenti ricevuti al pronto soccorso di Rimini, la donna si è completamente ripresa.