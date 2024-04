Eboli, oggi l’ultimo saluto al bimbo di 13 mesi sbranato e ucciso da due pitbull

0 Condivisioni acebook Twitter

Lutto cittadino a Eboli per il funerale del bambino vittima di un tragico attacco di pitbull

Comunità in lutto

Oggi, giovedì 25 aprile, alle ore 11, si terranno i funerali del bambino di 13 mesi tragicamente ucciso da due pitbull. La cerimonia avverrà nella chiesa dei Santi Giuseppe e Fortunato in Aversana, a Battipaglia. La famiglia del piccolo ha ricevuto il corpo dopo l’autopsia e ha espresso il desiderio di seppellirlo nel cimitero di Salerno, richiesta prontamente accolta dal sindaco Vincenzo Napoli con una delibera firmata questa mattina.

Giornata di dolore e riflessione

A Eboli, il sindaco Mario Conte ha proclamato il lutto cittadino in occasione del funerale. “Quando si terranno i funerali la città di Eboli si fermerà per dare l’ultimo saluto al piccolo,” ha dichiarato Conte. Il dolore è palpabile tra i cittadini, e il nonno del bambino, incontrato dal sindaco, si mostra ancora sconvolto e distrutto. La tragedia, avvenuta in brevi istanti, ha lasciato la comunità senza parole, davanti a una scena di inaudita violenza.

Indagini in corso

Le indagini, condotte dalla Procura di Salerno, sono ancora in corso per chiarire ogni dettaglio di quanto accaduto il 22 aprile. Nel registro degli indagati figurano i proprietari dei pitbull, nonché la madre del bambino, ferita nel tentativo di proteggere il figlio, e lo zio, che lo teneva in braccio al momento dell’attacco. Le autorità stanno valutando l’ipotesi di reato di concorso in omicidio colposo per omessa custodia degli animali.