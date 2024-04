Auto percorre una curva ad altissima velocità e vola in un giardino di una villa, gravissimi due ragazzi

0 Condivisioni acebook Twitter



Incidente a Sant’Angelo: auto “vola” in giardino privato

Dettagli dell’incidente stradale

Un insolito incidente stradale è avvenuto a Sant’Angelo di Piove di Sacco, in provincia di Padova. Un giovane di 22 anni di origine albanese ha perso il controllo del suo veicolo, una Volkswagen T-roc, mentre percorreva una curva ad alta velocità. Il risultato è stato: l’auto è finita nel giardino di una villa privata, dopo aver impattato violentemente contro il marciapiede.

Conducente e passeggero gravemente feriti

Il conducente, che attualmente non ha una residenza fissa in Italia, e il passeggero, un altro giovane albanese di 21 anni, hanno subito gravi ferite a seguito dell’incidente. Entrambi sono stati immediatamente soccorsi e trasportati all’ospedale di Padova per ricevere le cure necessarie. Fortunatamente, nonostante la drammaticità dell’evento, non sono stati riportati danni all’abitazione in cui l’auto è atterrata.

Conseguenze e indagini in corso

L’auto coinvolta nell’incidente è stata sequestrata dalle autorità locali. Le indagini sono in corso per approfondire la dinamica esatta e per verificare eventuali responsabilità. Il fatto che l’incidente non abbia provocato danni a persone terze o alla proprietà privata in cui il veicolo è finito, nonostante la violenza dell’impatto, è considerato fortunato. La comunità locale è rimasta scossa da questo evento, che solleva nuovamente questioni sulla sicurezza stradale e sulla guida a velocità eccessiva.