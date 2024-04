Incidente su statale 106, scontro frontale auto-moto, perde la vita una donna, grave il centuaro

0 Condivisioni acebook Twitter

25 aprile funesto in Calabria: incidente mortale sulla statale 106

Tragico scontro a Reggio Calabria

Un tragico incidente stradale ha segnato il 25 aprile in Calabria, precisamente sulla statale 106 a Reggio Calabria. Gabriella Laganà, una donna di 76 anni, ha perso la vita in uno scontro tra la sua auto e una moto. L’incidente ha avuto conseguenze devastanti: mentre la signora Laganà è deceduta sul colpo, il motociclista è stato trasportato all’ospedale di Reggio Calabria in gravi condizioni.

Intervento dei soccorsi

Il sinistro ha richiesto un immediato intervento dei vigili del fuoco, che sono intervenuti per estrarre il corpo della vittima dalle lamiere dell’auto.

Sul luogo dell’incidente sono accorsi anche i carabinieri, la polizia e la polizia municipale. Queste forze dell’ordine stanno lavorando insieme per ricostruire la dinamica dell’incidente e comprendere le cause che hanno portato allo scontro fatale.