Ragazza appena laureata sta festeggiando in piazza a Bologna, Cremonini e Morandi le chiedono di fare una foto con lei: “Mi hanno fermata loro, giuro”

Una ragazza festeggia la sua laurea e si imbatte casualmente in Cesare Cremonini e Gianni Morandi in piazza: un momento indimenticabile immortalato in una foto condivisa sui social.

Un giorno indimenticabile

Francesca Belpusi, neolaureata all’Università di Bologna, stava celebrando il suo traguardo accademico in una delle storiche piazze di Bologna. Tra foto ricordo con famiglia e amici, il suo giorno speciale è diventato eccezionale grazie a un incontro fortuito. Mentre Francesca si godeva il successo universitario, ha avuto la sorpresa di incontrare due icone della musica italiana, Cesare Cremonini e Gianni Morandi. I cantanti, presenti casualmente nello stesso luogo, non hanno perso l’opportunità di congratularsi con lei, creando un momento di grande emozione.

Un selfie speciale con i big della musica

L’incontro con i due famosi artisti è avvenuto in modo del tutto inaspettato. Cremonini e Morandi, anziché proseguire la loro passeggiata, hanno voluto fermarsi per festeggiare con Francesca. “«Mi hanno fermato loro, giuro!»”, ha raccontato entusiasta la ragazza, condividendo l’episodio sui suoi profili social. Questo gesto ha reso il già memorabile giorno della laurea ancora più significativo, permettendo a Francesca di avere un ricordo unico e prezioso, testimoniato dalle foto scattate durante il felice incontro.