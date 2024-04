Ragazzo di 18 anni ucciso con tre colpi di pistola al torace, muore poco dopo l’arrivo al Policlinico

0 Condivisioni acebook Twitter

Questa mattina poco dopo le tre, un giovane di soli 18 anni è stato tragicamente assassinato, colpito da tre proiettili al torace.

Dettagli dell’incidente mortale

L’episodio si è verificato poco dopo le tre di notte in via Varsavia, alla periferia di Milano, vicino all’ortomercato. Il ragazzo, di origine slava, si trovava a bordo di un furgone quando è stato avvicinato da alcuni individui che gli hanno sparato. Nonostante l’intervento tempestivo degli operatori del 118, il giovane è deceduto poco dopo il suo arrivo all’ospedale Policlinico.

Le indagini in corso

La polizia di stato è al lavoro per chiarire le circostanze dell’omicidio e identificare i responsabili. Le indagini sono in una fase iniziale, e gli agenti stanno raccogliendo testimonianze e indizi per ricostruire l’accaduto e catturare gli autori di questo tragico evento. La comunità locale è sotto shock, e si attendono ulteriori sviluppi dalle autorità.