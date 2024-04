Trionfo a “Affari Tuoi”, Giorgio e Stefania conquistano 200 mila euro seguendo il loro mantra: “O tutto o niente”

0 Condivisioni acebook Twitter

Una coppia dalla Liguria vive una serata da sogno nel popolare gioco televisivo, vincendo una cifra importante

Decisioni audaci portano a una vittoria sorprendente

Nel corso dell’edizione di giovedì di “Affari Tuoi”, Giorgio e Stefania hanno mostrato un notevole coraggio, rifiutando offerte che oscillavano tra i 25.000 e i 33.000 euro. Sfidando la sorte fino all’ultimo, hanno aperto il loro pacco numero 3 per scoprire che conteneva ben 200.000 euro. La loro strategia rischiosa è stata enfatizzata da una dichiarazione di Stefania durante il gioco: “Facciamo come abbiamo sempre fatto, o tutto o niente”. Questa scelta si è rivelata decisiva, come ha sottolineato Amadeus con entusiasmo: “Che partita, coraggiosissimi fino alla fine. Incredibile!”

Una storia d’amore e fortuna

Giorgio e Stefania non sono solo una coppia vincente nel gioco, ma anche nella vita. Dopo un fidanzamento di 10 anni e un matrimonio di soli nove mesi, la loro recente vittoria arriva in un momento cruciale. Recentemente hanno acquistato una casa e hanno scelto di arredarla con i proventi del gioco. Questa vittoria rappresenta non solo un colpo di fortuna, ma anche il culmine di un rapporto di lunga data, consolidato da anni di affetto e comprensione reciproca. La loro vittoria è stata celebrata da un pubblico in piedi e da un caloroso abbraccio di Amadeus, che ha concluso: “Questo pacco è tutto loro”.