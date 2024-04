Sindaco legge il discorso del 25 aprile e poi viene ritrovata nel cortile del Municipio senza vita

0 Condivisioni acebook Twitter

Mirella Cerini, la sindaca di Castellanza, è deceduta improvvisamente poco dopo le celebrazioni del 25 aprile, lasciando la città in lutto.

Momenti finali e improvvisa tragedia

Dopo aver partecipato alle celebrazioni per la Festa della Liberazione e aver tenuto il suo discorso, Mirella Cerini, sindaca cinquantenne di Castellanza, ha avvertito un malessere. Ha espresso ai suoi colleghi la necessità di riposarsi e di bere qualcosa di caldo, salendo quindi nel suo ufficio nel palazzo municipale. Poco dopo, è stata trovata senza vita da un agente della polizia locale nel cortile del municipio, ancora indossando la sua fascia tricolore. Le cause del decesso sono state attribuite a un malore improvviso, verosimilmente un infarto.

Reazioni e cordoglio della comunità

La morte di Cerini ha profondamente scosso la comunità di Castellanza, dove era molto rispettata anche dai suoi avversari politici. Al suo secondo mandato, era considerata un’amministratrice appassionata e dedicata al bene comune. Cristina Borroni, sua vice e assessore ai Servizi Sociali, ha espresso il profondo dolore e la sorpresa di tutti, ricordando l’ultima apparizione pubblica di Cerini e il suo impegno incrollabile per la città. Anche Confindustria Varese, tramite il suo presidente Roberto Grassi, ha rilasciato una nota di cordoglio, sottolineando le qualità di Cerini come amministratrice attenta e impegnata. La comunità, gli amici e i collaboratori ora si stringono attorno alla famiglia di Mirella Cerini, ricordandola per il suo servizio devoto e la sua dedizione alla città di Castellanza.