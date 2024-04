Bari, rapina in moto all’ufficio postale, grande spavento ma scarso bottino

0 Condivisioni acebook Twitter

Due giovani in moto hanno perpetrato una rapina all’ufficio postale di Carbonara, fuggendo con una somma in contanti di piccolo taglio.

Dettagli della rapina

L’incidente si è verificato quando uno dei due rapinatori, armato e con il casco ancora indossato, ha minacciato il personale dell’ufficio postale costringendolo a consegnare alcune decine di euro. Subito dopo il colpo, i due hanno fatto perdere le loro tracce fuggendo rapidamente sulla moto.

Le indagini in corso

La polizia e i carabinieri sono al momento impegnati nelle indagini per rintracciare i due giovani responsabili del furto. Il fatto che abbiano operato con il casco in testa suggerisce un tentativo di nascondere la loro identità, complicando gli sforzi delle forze dell’ordine per identificarli. La comunità locale è stata allertata e si sta procedendo con le indagini attraverso la raccolta di testimoni e l’analisi delle telecamere di sorveglianza nell’area.