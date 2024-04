Calciatore 29enne costretto ad abbandonare il calcio per continui problemi fisici dopo le tre dosi di vaccino fa causa a Pfizer e BioNTech

0 Condivisioni acebook Twitter

François-Xavier Fumu Tamuzo, ex giocatore francese, intenta una causa legale contro Pfizer e BioNTech, sospettando un collegamento tra i suoi problemi fisici e il vaccino COVID-19.

La fine precoce di una carriera promettente

A soli 29 anni, Fumu Tamuzo ha dovuto concludere anticipatamente la sua carriera nel mondo del calcio, una decisione drastica dovuta a ripetuti infortuni. Dopo aver giocato per squadre come l’Auxerre, Quevilly Rouen, Beziers, e Maritimo, e aver fatto parte della nazionale under 20 francese, l’ex esterno ha visto la sua progressione fermarsi bruscamente. Nonostante non si identifichi come un no-vax, ha espresso preoccupazioni che alcuni dei suoi problemi di salute possano essere stati aggravati o causati dal vaccino COVID-19.

La battaglia legale in arrivo

Fumu Tamuzo ha annunciato che il 2 luglio si presenterà davanti al tribunale di Parigi per portare avanti la sua causa contro Pfizer, BioNTech e la Federcalcio francese. Il tribunale dovrà decidere se nominare un gruppo di esperti per indagare sull’eventuale nesso causale tra il vaccino e le lesioni subite dal calciatore. La sua richiesta di chiarezza riguardo alle sue condizioni fisiche evidenzia una crescente preoccupazione per le possibili ripercussioni a lungo termine dei trattamenti sanitari.