Eleonora Giorgi, Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia anticipano il matrimonio per il suo stato di salute

0 Condivisioni acebook Twitter

In un gesto di amore e supporto, Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia hanno deciso di anticipare il loro matrimonio per permettere a Eleonora Giorgi di partecipare alla cerimonia

Cambio di data e luogo

Originariamente previsto per l’11 ottobre in Campania, il matrimonio tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro è stato spostato al 12 luglio in Versilia. La decisione è stata presa principalmente per permettere a Eleonora Giorgi, madre di Paolo e recentemente operata di un tumore al pancreas, di essere presente. Clizia ha condiviso l’emozione e il significato di questo gesto durante la puntata di “Storie di donne al bivio”, sottolineando quanto sia importante per lei e Paolo avere Eleonora al loro fianco in questo giorno speciale.

Un tributo ai genitori e scelte personali

Il matrimonio non sarà solo un’unione tra Paolo e Clizia, ma anche un tributo ai genitori di Paolo, Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro, che si sono incontrati sul set del film “Sapore di sale 2”. Clizia ha menzionato un momento toccante che vorrebbe ricreare: una foto simbolica dei due genitori che ricorda il loro primo incontro. Inoltre, Clizia ha rivelato cambiamenti nel suo abito da sposa, optando per un design bianco, sobrio e geometrico, e ha anticipato che ci saranno circa 200 invitati, riflettendo il desiderio di avere una celebrazione con molti amici e familiari. La coppia ha inoltre scelto le Maldive come destinazione per il viaggio di nozze.

Questo cambio di data è un esempio significativo di come le famiglie possano adattarsi e mostrare supporto nei momenti difficili, facendo del matrimonio un’occasione ancora più speciale e inclusiva.