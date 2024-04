12enne aggredito da un compagno di classe che gli sbatte la testa sul banco causandogli un trauma cranico, la famiglia denuncia la scuola

0 Condivisioni acebook Twitter

Un grave episodio di bullismo si è verificato in una scuola di Ferrara, dove un ragazzo di 12 anni è stato aggredito da un compagno di classe.

Dettagli dell’incidente

Durante una lezione di matematica, un ragazzo di 13 anni ha violentemente sbattuto la testa di un suo compagno di 12 anni contro il banco, causandogli un trauma cranico. L’incidente, che ha richiesto l’intervento del 118 e l’interruzione immediata della lezione da parte dell’insegnante, ha lasciato il giovane vittima con una ferita che ha necessitato di cinque punti di sutura e una prognosi di dieci giorni. L’allarme è stato dato dagli altri studenti presenti in classe.

La reazione dei genitori

I genitori della vittima, che già in passato avevano denunciato episodi di minacce e intimidazioni subite dal figlio da parte dello stesso ragazzo e del suo gruppo di amici, hanno deciso di denunciare la scuola. Essi sostengono che l’istituto non abbia preso misure adeguate nonostante fossero a conoscenza della situazione di pericolo persistente. La famiglia accusa la scuola di negligenza per non aver agito in modo efficace per prevenire e gestire la violenza, aggravando così la situazione di insicurezza per il loro figlio.