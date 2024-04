Clochard dato alle fiamme: “Mi hanno dato fuoco mentre dormivo”

0 Condivisioni acebook Twitter

Un episodio di violenza estrema ha scosso la comunità di Anzio, dove un uomo indiano di 42 anni, senza fissa dimora, è stato brutalmente aggredito mentre dormiva. Questo atto di crudeltà ha lasciato l’uomo con gravi ustioni.

Dettagli dell’incidente

L’aggressione è avvenuta nella mattinata di ieri, in una zona vicino alla stazione ferroviaria di Padiglione, un luogo noto per essere frequentato da persone senza fissa dimora. Secondo il racconto della vittima, l’attacco è avvenuto tra le 9 e le 10 del mattino, un orario in cui la zona non è molto frequentata. L’uomo ha riferito che, mentre dormiva nel suo giaciglio improvvisato, è stato improvvisamente svegliato da una sensazione di bruciore intenso.

«Mi hanno dato fuoco mentre dormivo e sono scappati», ha dichiarato l’uomo, descrivendo l’orrore di essere stato cosparso di un liquido infiammabile e poi dato alle fiamme da individui non identificati. Nonostante il dolore e lo shock, è riuscito a trovare la forza di alzarsi e raggiungere la stazione successiva, Villa Claudia, dove ha chiesto aiuto.

Reazioni e soccorso

Una volta allertati, i servizi di emergenza hanno risposto prontamente. L’uomo è stato trasportato in ospedale in codice rosso. Fortunatamente, le cure tempestive hanno permesso di stabilizzare le sue condizioni, che, sebbene serie, non lo mettono in pericolo di vita. Il personale ospedaliero si è occupato delle ustioni, applicando i necessari trattamenti per prevenire ulteriori complicazioni.

Le indagini in corso

La polizia ha avviato un’indagine immediata per fare luce su questo atto barbaro. Gli investigatori stanno esaminando le immagini delle telecamere di sorveglianza installate nella zona per identificare i responsabili.