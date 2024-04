La volta buona, Caterina Balivo diretta con Lorella Cuccarini: “La tua canzone era davvero brutta” e la Cuccarini la gela: “L’ha scritta mio marito”

0 Condivisioni acebook Twitter

Caterina Balivo fa una gaffe in diretta parlando di un vecchio brano di Lorella Cuccarini durante un’intervista rilassata nel suo show televisivo.

Un momento imbarazzante

Mentre conduceva il suo programma “La Volta Buona”, Caterina Balivo ha avuto come ospite Lorella Cuccarini. In un contesto amichevole, le due hanno ripercorso alcuni momenti memorabili delle loro carriere, inclusa la partecipazione di Cuccarini al Festival di Sanremo nel 1995 con il brano “Un Altro Amore No”. Nonostante il successo della canzone, Balivo ha espressamente commentato: “Quella canzone non era bellissima! Un Altro Amore no”. La sua dichiarazione ha sorpreso l’ospite, che ha replicato: “A me piaceva tantissimo!”. Realizzando la gaffe, Balivo ha cercato di sdrammatizzare la situazione chiedendo un applauso al pubblico e suggerendo di “tagliare” il commento come se non fossero in diretta.

Il significato speciale di una canzone d’amore

Dopo l’imbarazzo iniziale, Lorella Cuccarini ha approfondito il significato personale del brano, rivelando che era stato scritto da suo marito, il che gli conferiva un valore speciale per lei. Ha espresso come, per una giovane ragazza, il pezzo potrebbe sembrare “melenso” essendo una canzone d’amore, ma per lei aveva un significato profondo. La Balivo ha concluso la discussione con un tono leggero, ammettendo la sua ignoranza sul contesto personale del brano durante i suoi anni giovanili, quando lo ascoltava nella sua cameretta.

La conversazione tra le due icone della televisione ha offerto un mix di nostalgia e leggerezza.