“Resta a casa se sei disabile”: l’esperienza di Giulia Lamarca a Rho Fiera che l’influencer ha deciso di raccontare

Giulia Lamarca, influencer milanese che utilizza i social media per sensibilizzare sul tema della disabilità, ha recentemente affrontato una spiacevole situazione a Rho Fiera, Milano

Dopo un incidente che l’ha lasciata paralizzata al bacino, la Lamarca continua a promuovere l’importanza dell’accessibilità e della comprensione per le persone con disabilità.

Una lotta per il parcheggio

L’influencer ha raccontato di essere stata a Rho Fiera, dove ha cercato di parcheggiare nei posti riservati alle persone con disabilità. Nonostante avesse mostrato il suo contrassegno, i parcheggiatori le hanno continuato a dire che non c’erano posti disponibili, anche se lei vedeva chiaramente che alcuni erano liberi. “Al terzo parcheggiatore che mi risponde di no, ho fatto scendere mio marito che ha visto dei posti liberi. A quel punto, uno dei parcheggiatori è sbottato, si è arrabbiato e ha iniziato a dire che se ho una disabilità, dovrei stare a casa”, ha condiviso Lamarca in un video su Instagram.

La risposta di Rho Fiera e la decisione di parlare

Dopo aver esitato sulla pubblicazione del video, preoccupata che la sua immagine potesse essere associata solo agli insulti ricevuti, la Lamarca ha deciso di andare avanti e condividere la sua esperienza. Questa scelta è nata dalla necessità di evidenziare e combattere l’indifferenza e la mancanza di preparazione nei confronti delle persone con disabilità in luoghi pubblici. Nonostante l’ufficio stampa di Rho Fiera abbia affermato che Lamarca fosse stata accompagnata ai posti auto più vicini e che non fossero state riscontrate problematiche, l’influencer ha negato che ciò sia accaduto, sostenendo di non essere stata accompagnata e di aver dovuto insistere per accedere al parcheggio.

“Personalmente volevo solo una frase: ‘Ci dispiace, ci organizziamo per fare meglio il prossimo anno’, invece no, hanno messo in dubbio le mie dichiarazioni”, ha concluso la Lamarca.