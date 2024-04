“Evviva!”, il nuovo Show di Gianni Morandi massacrato dalle critiche: “E’ Techetechete senza Flavio Insinna”

0 Condivisioni acebook Twitter

Il recente debutto di “Evviva!”, il programma condotto da Gianni Morandi su Rai 1, ha generato un acceso dibattito sui social network. La trasmissione, che mira a celebrare gli anni d’oro della televisione italiana, ha diviso il pubblico tra chi elogia la conduzione di Morandi e chi critica la mancanza di originalità dello show.

Le critiche alla struttura del programma

Nonostante la popolarità di Gianni Morandi, molti spettatori si sono detti delusi dal formato di “Evviva!”, comparandolo a “Techetechetè”, noto programma Rai che ripropone momenti storici della TV italiana, ma senza la presenza di Flavio Insinna alla conduzione. Su piattaforme come X (precedentemente Twitter), gli utenti hanno espresso frustrazione per la ripetitività del format e per l’apparente incapacità della Rai di innovare: “Le Teche sono un patrimonio enorme, è sempre bello vederle, ma credo stiano esagerando. Questi speciali sono tutti uguali, potrebbero far crollare la prossima edizione”.

Reazioni miste e difesa del format

Nonostante le critiche, ci sono anche telespettatori che apprezzano il tuffo nella nostalgia e la conduzione di Morandi. Alcuni commenti positivi evidenziano come Morandi, con la sua genuinità, sia la persona giusta per guidare il pubblico in un viaggio attraverso i decenni di varietà televisivo: “Gianni Morandi è nato per stare sul palco. Una persona genuina e vera in un mondo di apparenze e inganni”. Inoltre, alcuni difendono la scelta della Rai di utilizzare il ricco archivio delle Teche per celebrare i 70 anni della televisione italiana, sottolineando come questo approccio offra un autentico spaccato storico e culturale del Paese.