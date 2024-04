Perde il controllo del suo furgone e finisce fuori strada, muore sul colpo 65 enne barese

0 Condivisioni acebook Twitter

Incidente fatale sulla SP123: uomo perde la vita guidando il suo furgone vicino a Tolve.

Tragico incidente a Tolve

A Tolve ieri sera, quando un incidente mortale ha avuto luogo sulla SP123, in località Ponte Pozzillo. Il sinistro ha visto coinvolto un solo veicolo, un furgone condotto da un uomo di 65 anni originario di Palo del Colle. La vittima, il cui nome non è stato reso noto, ha tragicamente perso il controllo del mezzo, finendo fuori strada.

Intervento immediato dei soccorsi

Non appena si è verificato l’incidente, i soccorritori sono intervenuti prontamente. Sul posto sono giunti il personale del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri. Questi ultimi hanno avuto il compito di indagare sulle cause del sinistro, cercando di ricostruire la dinamica che ha portato a tale esito fatale. “Stiamo lavorando per comprendere ogni dettaglio dell’accaduto”, hanno dichiarato i carabinieri, segnalando l’assenza di altri veicoli coinvolti nell’incidente.

L’assenza di altri coinvolti

L’indagine preliminare ha confermato che non vi erano altri veicoli coinvolti. Questo aspetto semplifica la ricostruzione degli eventi ma aggiunge un velo di mistero sulle cause che hanno portato all’incidente. I dettagli saranno essenziali per comprendere se si è trattato di un malore improvviso o di altre cause non ancora identificate. Intanto, la comunità di Palo del Colle è in lutto per la perdita di uno dei suoi cittadini.