Pausa con i colleghi a un distributore automatico, ragazza 21enne gravissima dopo aver bevuto un caffè

0 Condivisioni acebook Twitter

Grave reazione allergica in aeroporto: giovane ricoverata dopo un caffè

Incidente al distributore di caffè all’aeroporto di Son Sant Joan

Una giovane di 21 anni è finita in terapia intensiva a Palma di Maiorca a seguito di una reazione allergica estremamente grave causata da un caffè consumato presso l’aeroporto di Son Sant Joan. La ragazza, impiegata di una compagnia aerea, durante una pausa con i colleghi, ha acquistato il caffè da un distributore automatico. Subito dopo l’ingestione del caffè, ha avvertito un gusto insolito e, investigando con un cucchiaio, ha scoperto la presenza di insetti nel bicchiere. Questa scoperta è stata seguita da uno shock anafilattico che ha richiesto interventi medici immediati.

Soccorso immediato e denuncia

I sintomi si sono manifestati rapidamente, con gonfiori facciali e difficoltà respiratorie. Fortunatamente, i servizi sanitari dell’aeroporto sono intervenuti tempestivamente, somministrando adrenalina e altri trattamenti salvavita. Successivamente, la giovane è stata trasferita a una clinica locale, dove è rimasta in terapia intensiva. La famiglia, insieme all’avvocato Antonio Martínez Quereda, ha presentato una denuncia, sottolineando la gravità dell’incidente e sollevando preoccupazioni sulla manutenzione delle strutture dell’aeroporto, con un potenziale rischio per la salute pubblica.

Indagine e misure cautelative

In risposta all’incidente, le autorità aeroportuali di Palma hanno avviato un’indagine, mentre il distributore incriminato è stato posto sotto sequestro. L’episodio ha suscitato una vasta preoccupazione riguardo la sicurezza e l’igiene dei distributori automatici, soprattutto in luoghi ad alto traffico come gli aeroporti. Intanto, la vittima ha mostrato segni di miglioramento, ma l’esperienza ha lasciato un segno indelebile su di lei e sulla comunità aeroportuale.