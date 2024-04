Le rivelazioni di Corona sui Ferragnez, “Ho sentito Fedez, ecco quando con Chiara Ferragni annunceranno il divorzio”

0 Condivisioni acebook Twitter

Continuano le tensioni tra Fedez e Chiara Ferragni. Fabrizio Corona svela i dettagli sulle divergenze e sulla possibile evoluzione del loro rapporto.

Discussioni e rimproveri

Durante un recente episodio di Gurulandia, Fabrizio Corona ha condiviso alcune riflessioni sulla situazione tra Fedez e Chiara Ferragni. Dopo l’intervista di Fedez a Belve con Francesca Fagnani, in cui il rapper è apparso in una luce positiva, Corona ha evidenziato alcuni errori. “Ho sentito Federico dopo Belve. Lui ne è uscito benissimo dall’intervista, ma ha fatto un grosso errore e gliel’ho detto. Lui doveva dire tutto sull’argomento dei figli… Tanto cosa cambia pubblicarli con il volto o di spalle?”, ha commentato Corona.

Errori comunicativi e consigli

Corona ha poi puntualizzato su un altro errore significativo commesso da Fedez durante l’intervista: la scelta delle parole. “Quando sei in video devi stare attento agli atteggiamenti e alle parole. La Fagnani gli ha fatto la domanda sul pandoro, lui ha detto una cosa e ha sbagliato il verbo… Lui doveva dire ‘io do per certo che mia moglie non sapeva nulla, punto, la colpa è di quello’. Non ‘credo, penso, che la colpa sia di un altro'”, ha spiegato Corona, sottolineando l’importanza della certezza nelle affermazioni personali.

Tensioni matrimoniali e prospettive future

Le tensioni tra Fedez e Chiara non sembrano placarsi, con Corona che rivela ulteriori dettagli sulla loro relazione. “Vuoi uno dei motivi per cui Federico ha litigato con Chiara? Nel momento del caos lui le dice ‘tu mi devi ascoltare, perché io sono tuo marito. Faccio anche io l’imprenditore. La colpa è di quello, muoviamoci e diciamolo’. Lei non l’ha voluto ascoltare…”, ha rivelato Corona, mostrando come la gestione della crisi abbia influenzato negativamente il loro rapporto. Infine, ha annunciato che i due stanno considerando il divorzio, con una decisione attesa per il prossimo mese, segnando così un possibile triste epilogo per la coppia.