15enne scomparsa nel nulla da 4 giorni, i genitori temono che sia stata rapita

La città di Camposampiero si mobilita intorno alla famiglia di Jensare Ajdari, 15 anni, scomparsa mercoledì scorso. Ultimo contatto tramite messaggio, incertezze sulla sua sicurezza.

Scomparsa misteriosa

La comunità di Camposampiero, in provincia di Padova, vive ore di apprensione per la scomparsa di Jensare Ajdari, una ragazza di 15 anni di origini macedone. Jensare è stata vista l’ultima volta mercoledì 24 aprile, quando è uscita di casa nel pomeriggio per recarsi alla scuola serale che frequentava. Tuttavia, quella sera, i suoi genitori hanno scoperto che non aveva mai raggiunto la scuola; i compagni hanno confermato che non era andata a lezione quel giorno.

Ultimi contatti e preoccupazioni

In risposta alle chiamate preoccupate della madre, Jensare ha inviato un messaggio assicurando di trovarsi a Mestre, ma da allora non ha più dato segni di vita. Questo silenzio ha spinto la famiglia a sporgere denuncia di scomparsa. Più tardi, un nuovo messaggio è arrivato alla madre, semplicemente dicendo: “Non preoccuparti, sono viva”. Nonostante queste parole, la madre esprime dubbi sulla veridicità del messaggio e teme che qualcuno possa avere la figlia e la stia trattenendo contro la sua volontà.

La comunità in allerta

Le autorità locali e la comunità stanno lavorando insieme per cercare di localizzare e assicurare il ritorno sicuro di Jensare. La preoccupazione è palpabile, e tutti sperano in un esito positivo. Intanto, la polizia procede con le indagini, cercando di verificare la posizione da cui sono stati inviati gli ultimi messaggi e di contattare amici e conoscenti che potrebbero fornire ulteriori informazioni sulla sua scomparsa.