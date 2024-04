Terremoto nella notte, forte scossa ai Campi Flegrei, la terra trema anche all’alba

0 Condivisioni acebook Twitter

Terremoto al largo di Pozzuoli: nessun danno ma grande spavento tra i cittadini Scossa di magnitudo 3.9 registrata al largo di Pozzuoli, seguita da altre minori: nessun danno riportato, ma molta paura tra i residenti.

La scossa principale

Questa mattina, alle 5:44, una scossa di terremoto di magnitudo 3.9 è stata registrata dai sismografi dell’Osservatorio Vesuviano al largo delle coste di Pozzuoli. L’epicentro è stato localizzato in mare, proprio di fronte alla costa di Bacoli, a una profondità di 3 km. Il terremoto ha risvegliato molti cittadini, creando una comprensibile apprensione. Nonostante la forza della scossa, fortunatamente non si sono registrati danni a persone o cose.

Reazioni locali

I sindaci di Pozzuoli, Gigi Manzoni, e di Bacoli, Josi Della Ragione, hanno prontamente reagito all’evento, invitando la popolazione a mantenere la calma. Il sindaco Della Ragione ha rassicurato i cittadini: “È stata molto forte. L’abbiamo sentita tutti. E in tanti hanno avuto paura. Magnitudo 3.9. Ore 5:44. Con epicentro in mare, nel nostro golfo, davanti la costa di Bacoli. Voglio rassicurarvi, subito. Non registriamo danni a cose e persone”. Queste parole hanno contribuito a placare le preoccupazioni immediate della comunità.

Monitoraggio e seguito

Durante la notte, i sismografi hanno registrato un totale di 21 eventi sismici minori, molti dei quali con magnitudo inferiore a 1. Dopo la scossa principale, sono seguite altre due scosse minori, una alle 8:15 di magnitudo 0.5 e un’altra alle 8:18 di magnitudo 2.0. Il comando dei vigili del fuoco ha ricevuto principalmente richieste di informazioni e, al momento, non ci sono state segnalazioni di danni significativi. Le autorità continuano a monitorare la situazione, mantenendo un costante aggiornamento sullo stato delle cose e sull’eventuale necessità di ulteriori misure di sicurezza.