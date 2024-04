Mistero sulla morte di una 44enne, il cadavere ritrovato nel suo appartamento

0 Condivisioni acebook Twitter

Una donna trovata morta in un appartamento a Sant’Ambrogio: indagini in corso per chiarire le cause.

Scoperta tragica a Sant’Ambrogio

Il corpo senza vita di una donna è stato scoperto in un appartamento situato nel quartiere di via del Casluncio a Sant’Ambrogio, una zona di Varese. La vittima, una donna sudamericana di 44 anni, è stata trovata nella serata del 26 aprile. Secondo le prime indagini, la morte sarebbe avvenuta poche ore prima del ritrovamento del corpo. La comunità locale è stata scossa da questo tragico evento, e molti si chiedono cosa possa essere accaduto.

Indagini in corso

I carabinieri di Varese sono immediatamente intervenuti per avviare le indagini e cercare di fare luce sulla dinamica del decesso. Nonostante i primi rilievi sembrino escludere il coinvolgimento di terzi, “non escludiamo alcuna ipotesi”, hanno dichiarato gli investigatori. La delicatezza della situazione ha portato a una mobilitazione immediata delle forze dell’ordine, che stanno lavorando senza sosta per fornire risposte alla comunità e ai familiari della vittima.

Attesa per l’autopsia

L’autopsia, che è stata disposta per far luce sulle cause esatte della morte, è prevista per il 29 aprile. La conferma è venuta direttamente dal procuratore di Varese, Antonio Gustapane, che ha sottolineato l’importanza di questo passaggio per comprendere meglio gli eventi che hanno portato alla morte della donna. “L’autopsia è un passo cruciale per le nostre indagini”, ha affermato Gustapane, sottolineando l’impegno delle autorità nel risolvere il caso.