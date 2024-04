Alluvione all’isola d’Elba, strade allagate e auto sommerse

0 Condivisioni acebook Twitter

Alluvione sull’Isola d’Elba: danni e disagi per il maltempo del 27 aprile 2024.

Pioggia intensa e danni all’Isola d’Elba

Dalle prime ore di oggi, l’Isola d’Elba ha subito l’impatto di un intenso maltempo che ha colpito tutta la costa livornese. Forti piogge hanno causato allagamenti e smottamenti significativi, con macigni che si sono resi pericolanti. Particolarmente colpita è stata la provinciale della Parata, la strada che collega Rio nell’Elba a Cavo, dove i cedimenti del terreno hanno provocato la caduta di detriti sulla carreggiata, rendendo necessari interventi urgenti della Protezione Civile.

Situazione critica a Rio Marina

La Valle di Riale, che attraversa il paese di Rio Marina, è stata completamente allagata, trasformandosi in un vero e proprio fiume in piena. L’acqua ha trascinato via diverse auto che erano parcheggiate nella zona, nonostante l’esistenza di un divieto di sosta proprio per prevenire tali situazioni durante gli eventi di maltempo. La forza dell’acqua ha reso necessaria l’azione della Protezione Civile, che ha lavorato anche per liberare un furgone incastrato nel Fosso di Rio.

Conseguenze del maltempo in tutta la regione

Oltre all’Isola d’Elba, le piogge persistenti hanno colpito anche il sud della provincia di Livorno, includendo Piombino e la Val di Cornia. L’evento ha avuto ripercussioni anche sulle attività culturali e ricreative della regione, con la cancellazione della rievocazione della “1901 Piombino-Livorno”, un evento dedicato alle vetture storiche. Fortunatamente, nonostante i gravi disagi e i danni, fino a questo momento non sono stati necessari interventi sanitari di emergenza per le persone coinvolte.