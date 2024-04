Sofia Cagnetti, per lei finisce Amici e la prende malissimo ma poi riceve un premio importante

0 Condivisioni acebook Twitter

L’eliminazione di Sofia Cagnetti nel serale di “Amici 2024” è stata segnata da momenti di forte emozione e una sorpresa finale. Sofia, dopo un intenso confronto con i suoi compagni di gara, è stata eliminata ma ha ricevuto una borsa di studio per la Joffrey Ballet School.

Una serata di alti e bassi

La puntata di “Amici” di ieri, sabato 27 aprile ha visto una serie di esibizioni che hanno polarizzato le opinioni di giudici e pubblico. Dopo intense manche, Sofia Cagnetti, Holden e Martina Giovannini si sono ritrovati a rischio eliminazione. Sofia ha mostrato grande emozione, manifestando il proprio dispiacere prima dell’annuncio ufficiale: “Non mi va di uscire triste, voglio uscire felice di quello che ho fatto e di ciò che farò fuori”.

L’addio e la nuova opportunità

Nonostante l’eliminazione, la serata ha avuto un lieto fine per Sofia. Maria De Filippi le ha rivelato che, nonostante l’uscita dal programma, la sua strada nell’arte della danza proseguirà grazie alla conquista di una borsa di studio per la prestigiosa Joffrey Ballet School negli USA. La notizia ha trasformato le lacrime di sconforto in quelle di gioia e speranza per il suo futuro. “Questa ormai è la mia vita, quello che ho fatto quest’anno è incredibile”, ha dichiarato Sofia, riconoscente per l’opportunità ricevuta.