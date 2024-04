Auto esplode appena viene messa in moto, all’interno due fidanzati di 23 e 26 anni, i testimoni increduli: “Mai vista una cosa del genere”

0 Condivisioni acebook Twitter

Un evento scioccante ha turbato la tranquilla mattina di La Valletta Brianza, dove una macchina è esplosa improvvisamente subito dopo essere stata accesa dai suoi occupanti, una coppia di giovani fidanzati.

Dettagli dell’incidente

Questa mattina, sotto il porticato di un complesso residenziale vicino alla Statale Briantea Como – Bergamo, una Renault Clio ha improvvisamente preso fuoco e successivamente è esplosa. All’interno del veicolo si trovavano due giovani, una ragazza di 23 anni e il suo fidanzato di 26 anni. Fortunatamente, nonostante l’intensità dell’esplosione, che ha divelto le porte dell’auto e deformato l’abitacolo, entrambi sono usciti con ferite non gravi.

Risposta dei soccorritori e indagini

I soccorsi sono stati tempestivi: squadre di sanitari e vigili del fuoco di diverse località sono intervenute sul posto, e un’eliambulanza da Milano è atterrata nelle vicinanze per prestare assistenza. L’area intorno al luogo dell’incidente è stata prontamente isolata a causa della paura di ulteriori esplosioni. Le cause dell’incidente sono ancora incerte, ma si sospetta un guasto meccanico. La macchina, alimentata a benzina e registrata poco più di un anno fa, è stata sequestrata per accertamenti più approfonditi. “Mai visto nulla del genere,” hanno commentato i testimoni, ancora increduli per la forza dell’esplosione che ha scosso chi ha assistito alla scena.