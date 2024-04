Vincenzo Schettini: “Se la fisica fosse una canzone sarebbe Sally” e Vasco Rossi condivide il video sui suoi canali

15 Condivisioni acebook Twitter

Vasco Rossi, icona del rock italiano, si sta godendo un periodo di riposo e preparazione a Castellaneta Marina, in vista del suo imminente tour estivo che partirà da San Siro il 2 giugno.

Preparativi e riflessioni Pre-Tour

Durante la sua sosta a Castellaneta, Vasco ha condiviso su Instagram una foto che lo ritrae mentre passeggia sulla spiaggia, evidenziando come anche il relax faccia parte dell’intensa preparazione necessaria prima di un tour. Con hashtag come #duriallenamenti, il cantante descrive la sua routine pre-tour, che include esercizio fisico e dieta rigorosa. “Le mie sono avventure one way… dentro alle ferree regole del ‘dal vivo’… esercizio fisico, dieta alimentare, armonia e concentrazione. La quiete apparente prima della tempesta”, scrive Vasco, sottolineando quanto sia fisicamente ed emotivamente impegnativo il periodo di tour.

Un omaggio particolare

Nel suo periodo di pausa, Vasco ha anche pubblicato un video che mostra Vincenzo Schettini, famoso per il suo programma “La fisica dell’amore” su Raidue, in cui fa un paragone inaspettato ma profondo tra la fisica e una delle canzoni più amate di Vasco, “Sally”. Schettini descrive come la canzone catturi l’essenza della lotta umana contro le avversità della vita, un tema universale che trova eco in molti aspetti del quotidiano. “Vasco ha descritto in una canzone tutto quello che è il desiderio dell’essere umano di lottare contro tutto quello che sentiamo fastidioso nella vita e poi alla fine ci dobbiamo arrendere e dobbiamo dire: ‘La vita è quella, la vita è così’ e non dobbiamo avere sensi di colpa, dobbiamo essere consapevoli che passa”, commenta Schettini, visibilmente commosso.

Schettini ha dimostrato, ancora una volta di essere “fisico contemporaneo” nella narrazione emotiva attraverso le sue canzoni.