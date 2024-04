Affari Tuoi puntata incredibile, il Dottore offre 115mila euro, Amadeus sconvolto si toglie la giacca, Gessica accetta l’offerta ma poteva vincere di più

0 Condivisioni acebook Twitter

Un episodio sorprendente ha caratterizzato la puntata di “Affari Tuoi” andata in onda ieri, sabato 27 aprile su Rai 1, con un Amadeus completamente sconvolto dalla performance di una concorrente che ha saputo tenere tutti con il fiato sospeso.

Una partita eccezionale

Gessica, proveniente dalla Calabria e accompagnata in studio dal padre Antonio, ha dato vita a una serata eccezionale. La partita si è rivelata subito diversa da quelle usuali, con Gessica che ha aperto una serie di pacchi blu, tra la sorpresa generale, mantenendo intatto il suo pacco numero nove. Al termine della serata, la strategia di Gessica ha portato a un finale da capogiro con tre pacchi finali dal valore di 5.000, 200.000 e 300.000 euro.

La reazione di Amadeus

Il clou della serata è stato raggiunto quando Gessica ha pescato l’ennesimo pacco blu, spiazzando completamente il conduttore Amadeus che, in un gesto di stupore e celebrazione, si è tolto la giacca in diretta televisiva. “Niente è impossibile per te, hai beccato un altro pacco blu”, ha esclamato Amadeus, evidenziando l’incredulità per il successo continuo della concorrente.

L’offerta e la decisione finale

Nel momento cruciale del gioco, il Dottore ha presentato a Gessica un’offerta di 115.000 euro. Dopo aver trovato il pacco da 200.000 euro, l’offerta è rimasta inaspettatamente la stessa, e su consiglio del padre, Gessica ha deciso di accettare, rinunciando alla possibilità di vincere 300.000 euro. Alla fine, si è scoperto che nel suo pacco c’erano effettivamente i 300.000 euro, ma Gessica ha accettato con serenità il risultato: “Va bene così”.