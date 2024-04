Lucio Presta un fiume in piena contro Amadeus: “Mi deve dei soldi e ha preteso che a Sanremo la moglie Giovanna fosse l’unica inviata, ho il suo messaggio vocale”

0 Condivisioni acebook Twitter

Lucio Presta, noto manager televisivo, ha aperto il velo su ciò che descrive come un’amara conclusione della sua collaborazione professionale con il conduttore Amadeus. In una dettagliata intervista rilasciata al Giornale, Presta ha esplorato le origini e l’evoluzione del loro rapporto, culminato in una rottura che lo ha lasciato deluso e sorpreso dal cambiamento di atteggiamento del conduttore.

Inizi promettenti e contributi fondamentali

Presta ricorda con nostalgia i primi giorni di collaborazione con Amadeus, in particolare durante la preparazione del Festival di Sanremo, dove ha svolto un ruolo cruciale. “Il primo Festival di Sanremo fatto insieme è risultato un capolavoro di complicità,” racconta Presta. Lui e Amadeus hanno trascorso giorni a La Coruna, in Spagna, lavorando sodo per redigere il regolamento del Festival che Amadeus poi presentò come suo in Rai. Presta afferma di aver contribuito a costruire l’intero team creativo, dalla regia alla scelta delle co-conduttrici.

La rottura

Tuttavia, il rapporto tra i due ha iniziato a incrinarsi durante i preparativi per il quinto Sanremo insieme. Presta descrive un cambiamento nel comportamento di Amadeus, che “diceva sempre no e declinava ogni proposta”. Quando Presta cercò di confrontarsi, Amadeus rispose di essere troppo impegnato, segnando un netto distacco rispetto alla loro precedente collaborazione.

Disaccordi finanziari e decisioni controverse

La situazione si complicò ulteriormente con questioni finanziarie relative ad Arena Suzuki, un programma prodotto dalla società di cui Presta era manager. Secondo Presta, Amadeus insistette per ricevere il pagamento per la direzione artistica e il riconoscimento completo dei diritti del format, una richiesta che andava contro le precedenti pratiche. “Gli riconobbe 90mila euro, oltre quelli versati negli anni precedenti e anch’essi – secondo Presta – non dovuti,” afferma il manager, suggerendo che queste azioni non riflettessero il vero carattere di Amadeus. E poi ha raccontato che per l’ultimo Festiva di Sanremo ha preteso che la moglie fosse l’unica inviata e di questa richiesta Presta sostiene di avere anche un messaggio vocale.

Presta conclude l’intervista esprimendo disappunto e sorpresa per le azioni di Amadeus, che hanno portato alla decisione finale del conduttore di interrompere la loro collaborazione dopo il Festival. Il manager riflette amaramente sulla natura effimera della gratitudine nel mondo dello spettacolo, citando Giulio Andreotti: “La gratitudine è il sentimento della vigilia e la sindrome rancorosa del beneficiato è una sindrome ascrivibile ai nostri giorni ed anche ai grandi personaggi.”