Bari, quartiere Libertà, motociclista investe una bimba di 6 anni e fugge, la piccola è in prognosi riservata

Una bambina di sei anni è in condizioni critiche dopo essere stata investita a Bari; il motociclista fuggitivo è stato catturato.

Tragedia nel quartiere Libertà

Una tragedia ha scosso il quartiere Libertà di Bari quando una bambina di soli sei anni è stata gravemente ferita. L’incidente è avvenuto su via Principe Amedeo all’angolo con via Ettore Fieramosca. La piccola, ora ricoverata in prognosi riservata, stava presumibilmente attraversando la strada quando è stata colpita da una motocicletta.

Fuga e cattura del responsabile

L’incidente si è verificato nella mattina di sabato 27 aprile. Il conducente della motocicletta, dopo aver investito la bambina, non ha prestato soccorso e ha invece scelto di fuggire dal luogo dell’incidente. Dopo ore di ricerca, le autorità sono riuscite a localizzare il fuggitivo. “Il motociclista dopo l’incidente sarebbe fuggito via ma dopo alcune ore è stato individuato”, conferma la polizia.

Indagini in corso

Attualmente, l’uomo è sotto indagine per fuga e omissione di soccorso, oltre a possibili violazioni al codice della strada. Le indagini sono in corso per accertare con precisione la dinamica del sinistro e stabilire l’intera gamma di responsabilità legali a cui l’uomo dovrà rispondere.