Ex finanziere spara a due ladri durante un tentativo di furto nella sua abitazione, uno dei due finisce in ospedale

Un uomo di 85 anni ha colpito con un colpo d’arma da fuoco un giovane ladro sorpreso a rubare nella sua casa a Bergamo, causandogli ferite non gravi.

Un incontro inaspettato

Sabato sera, in un tranquillo quartiere alla periferia di Bergamo, un ex finanziere di 85 anni è tornato a casa e ha scoperto due individui che tentavano di rubare nella sua abitazione. Senza esitare, l’uomo, che durante la sua carriera aveva servito nell’Arma dei Finanzieri, ha preso la pistola e ha sparato verso i malintenzionati. “Intorno alle 21:30 ho trovato due ladri dentro casa. Non ho pensato, ho solo reagito,” ha dichiarato l’uomo.

Ferite e conseguenze legali

Uno dei ladri, un giovane di 26 anni di origine albanese, è stato colpito al collo. Fortunatamente, la ferita non si è rivelata grave. Dopo essere stato trattato rapidamente dal personale del 118, è stato rilasciato dall’ospedale. Tuttavia, non è finita lì per lui, poiché è stato subito arrestato con l’accusa di rapina aggravata. “È stato sfiorato al collo da un proiettile, ma non è in gravi condizioni,” hanno confermato le fonti ospedaliere. Nel frattempo, il complice è riuscito a fuggire, ma le forze dell’ordine sono attive sulle sue tracce.

Le indagini continuano

Gli investigatori hanno verificato che l’arma usata dall’ex finanziere fosse detenuta legalmente, un dettaglio che potrebbe influenzare il corso delle indagini.