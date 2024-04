Chiara Ferragni, frecciatina velenosissima contro Fedez: “Ricorda …”

0 Condivisioni acebook Twitter

In una serie di recenti foto su Instagram, Chiara Ferragni sembra fare riferimento alla sua recente separazione da Fedez, con un messaggio che celebra le persone che le sono state vicine nei momenti difficili.

Un messaggio nascosto tra gli scatti

Nei suoi ultimi post su Instagram, Chiara Ferragni ha condiviso diverse immagini che documentano le sue attività delle scorse settimane, tra viaggi a Venezia e Roma, e momenti felici con i figli Leone e Vittoria. Tra queste immagini, un messaggio sembra colpire particolarmente: “Ricorda chi era al tuo fianco mentre ti ricostruivi, quelle sono le tue persone”. Queste parole, inserite sottilmente tra le foto, sembrano una frecciatina verso il suo ex marito Fedez, suggerendo che non fosse presente nei momenti di bisogno.

Stile e sfide personali

Oltre alle implicazioni personali, Chiara non smette di stupire con i suoi look: all’ultima festa di un amico, è apparsa in un outfit audace composto da corsetto di Marc Jacobs e pantaloni di pelle larghi, tutto completato da una giacca dello stesso materiale. La Ferragni mostra anche una foto di sé stessa in canottiera e jeans a vita bassa, uno stile che ricorda quelli spesso adottati da Fedez nei suoi selfie, forse un altro sottile riferimento al rapper.

Casualità o messaggio intenzionale?

La domanda rimane: queste scelte di stile e le citazioni sono semplici coincidenze o rappresentano un messaggio più profondo diretto al suo ex? La Ferragni continua a comunicare attraverso i suoi scatti, mantenendo il pubblico in attesa di ulteriori sviluppi nella sua vita personale e pubblica.