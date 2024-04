Affari Tuoi, Paola stabilisce un nuovo record grazie al consiglio della figlia

0 Condivisioni acebook Twitter

Paola, proveniente dall’Umbria, si è distinta nella puntata di ieri, 28 aprile di “Affari Tuoi” facendo una scelta vincente dopo un consiglio prezioso da sua figlia Anna, evitando così rischi inutili e assicurandosi una somma significativa.

Un inizio fortunato e una scelta ponderata

Nella puntata di ieri di “Affari Tuoi”, Paola ha mostrato un’incredibile fortuna eliminando consecutivamente pacchi di basso valore, un evento che ha lasciato il conduttore Amadeus a bocca aperta. Paola, una lavoratrice in una fabbrica di scarpe, ha raccontato aneddoti della sua vita, compreso il curioso incontro con il suo compagno Nicola, avvenuto venti anni fa grazie a una partita a briscola in un bar. La sua avventura nel gioco è stata sorprendente: “Non ho un numero preciso in testa, gioco e basta,” ha spiegato Paola, mentre procedeva con decisioni audaci.

La decisione finale: ascoltare il consiglio di una figlia saggia

Mentre la tensione aumentava, con solo un pacco blu da 500 euro rimasto in gioco, Anna ha convinto sua madre ad accettare l’offerta di 60.000 euro proposta dal Dottore. “Con 60.000 euro, potrei tornare a casa. Tra i miei tre bambini e le spese mediche di Maria Sole, questi soldi sono essenziali,” ha detto Anna, mostrando una maturità notevole. La decisione di Paola di accettare l’offerta, influenzata dalle responsabilità familiari e dal buon senso di sua figlia, si è rivelata saggia quando si è scoperto che il suo pacco conteneva solo 10.000 euro.