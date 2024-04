Inseguimento rocambolesco da film da parte di rider per le vie della città, alla fine il ladro d’auto è stato arrestato

0 Condivisioni acebook Twitter

Un uomo ha subito il furto della sua auto in piazza Garibaldi a Napoli, ma grazie all’aiuto di alcuni coraggiosi rider in scooter, il ladro è stato catturato dopo un’incredibile corsa per le vie della città.

L’inizio dell’avventura: furto e reazione immediata

La giornata di ieri ha visto una scena degna di un film d’azione nel cuore di Napoli, precisamente in piazza Garibaldi. Un uomo di 37 anni, dopo aver rubato un’auto e tentato di investire il proprietario, si è dato alla fuga provocando il caos. Non appena il furto è stato compiuto, alcuni rider che hanno assistito all’accaduto hanno prontamente offerto un passaggio alla vittima, dando il via a un inseguimento mozzafiato. I rider, abili nel muoversi tra le strade affollate della città, hanno giocato un ruolo cruciale nell’inseguire il ladro, che nel frattempo continuava a speronare altre auto.

L’arresto dopo un pericoloso inseguimento

La caccia al ladro si è intensificata quando, dopo aver colpito un motociclista di 25 anni in via della Veterinaria, il fuggitivo ha abbandonato il veicolo e ha tentato di scappare a piedi. Tuttavia, il suo tentativo di fuga è stato vano: i carabinieri, allertati dal proprietario dell’auto, sono riusciti a raggiungere e arrestare il 37enne, ormai sfinito dalla corsa. Ora l’uomo si trova in carcere, in attesa di giustificare le sue azioni di fronte al giudice, dovendo rispondere di rapina impropria, lesioni personali e omissione di soccorso.