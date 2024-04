Scomparsa della ragazza di 15 anni, ritrovato lo zainetto vicino casa

0 Condivisioni acebook Twitter

Jensare Ajdari, 15 anni, è scomparsa misteriosamente a Camposampiero. La sua mamma, Faride Sinani, teme un rapimento.

La scomparsa di Jensare: indizi e appelli

La tranquillità di Camposampiero è stata scossa dalla scomparsa di Jensare Ajdari, una quindicenne macedone che non è tornata a casa dopo essere uscita per andare a scuola il 24 aprile. La preoccupazione è salita quando è stato trovato il suo zaino dietro il condominio di casa, un dettaglio che ha intensificato le ricerche già in corso. I cani molecolari sono stati impiegati senza successo finora nel rintracciare tracce utili della ragazza. La madre, Faride Sinani, ha riferito di un messaggio ricevuto dal cellulare di Jensare, scritto in modo insolito e sospetto, alimentando il timore che la figlia possa essere stata rapita.

Continuano le ricerche tra speranza e paura

Nonostante un falso allarme che aveva per un momento dato speranza alla famiglia, le ricerche di Jensare continuano senza sosta. L’ultima localizzazione del telefono di Jensare ha portato gli investigatori e i volontari a concentrarsi nell’area di San Giorgio delle Pertiche. La comunità locale segue con ansia gli sviluppi, sperando in un esito positivo. Faride Sinani ha lanciato un appello straziante ai presunti rapitori: “È solo una bambina, non è abituata a dormire fuori casa… Vi prego di lasciarla andare.” La famiglia rifiuta l’idea che Jensare possa aver pianificato una fuga o un autolesionismo, rimanendo ferma nella convinzione di un rapimento.