26 enne si sente male mentre passeggia con le amiche, si accascia al suolo, operata d’urgenza, è Alice la figlia del sindaco di Solesino

Alice Bentani, figlia 26enne del sindaco di Solesino, Elvy Bentani, ha subito un malore improvviso mentre si trovava in centro a Padova, richiedendo un intervento chirurgico d’urgenza.

Un malore improvviso in via Roma

La tranquilla passeggiata di ieri sera della famiglia Bentani lungo via Roma, nel cuore di Padova, è stata interrotta da un drammatico evento. Alice Bentani, 26 anni, all’improvviso si è accasciata al suolo, portandosi le mani allo stomaco in segno di dolore. Fortunatamente, la vicinanza di una volante della polizia ha permesso un rapido intervento: gli agenti hanno subito capito la gravità della situazione e hanno soccorso la giovane, figlia del primo cittadino.

Trasporto e operazione urgente

Nonostante l’offerta di trasporto immediato all’ospedale cittadino da parte degli agenti, la famiglia ha preferito portare Alice all’ospedale di Schiavonia, dove è stata sottoposta a intensivi accertamenti medici per tutta la notte. Le indagini hanno evidenziato la necessità di un intervento chirurgico urgente, attualmente in corso. Nel frattempo, il sindaco Elvy Bentani ha informato i cittadini tramite la sua pagina Facebook dell’accaduto, annunciando che sarà assente dalle sue funzioni comunali per prendersi cura della figlia in questo difficile momento.