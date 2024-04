Gatta Galena, era finita in una scatola Amazon e spedita in California,  ritrovata grazie al microchip

0 Condivisioni acebook Twitter

Una gatta di nome Galena ha fatto un viaggio incredibile dall’Utah alla California, nascosta in una scatola di Amazon, ma è stata fortunatamente ritrovata grazie al suo microchip.

Un errore di spedizione con un lieto fine

Galena, la gatta amata di una famiglia dello Utah, è accidentalmente finita in California dopo essersi nascosta in una scatola destinata ad Amazon. L’animale, che era scomparso il 10 aprile, ha suscitato grande preoccupazione nei suoi proprietari, che hanno subito iniziato a cercarla distribuendo volantini per il quartiere. Tuttavia, il 17 aprile, la situazione ha preso una svolta inaspettata quando la proprietaria, Carrie Clark, ha ricevuto un messaggio che localizzava il microchip di Galena in un magazzino californiano. “All’inizio non ci credevo,” ha detto Carrie, evidenziando lo shock per la scoperta.

Il ritrovamento a sorpresa

Il veterinario che ha trovato Galena ha immediatamente contattato Carrie, informandola che la gatta era stata trovata visibilmente provata, dopo giorni senza cibo né acqua. Il personale del magazzino si è preso cura di lei, fornendole le prime cure essenziali. La famiglia, sopraffatta dall’emozione, ha organizzato il viaggio in California il giorno seguente per recuperare Galena, che nonostante fosse magra e leggermente disidratata, era in buone condizioni generali.

Un ritorno commovente e un insegnamento importante

Riportata a casa, la storia di Galena è stata condivisa sui social media, ispirando molti a considerare l’importanza del microchip per gli animali domestici. Carrie ha esortato la comunità online a microchippare i propri pets per facilitarne il ritrovamento in caso di smarrimento.