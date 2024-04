Grave incidente in un bar: donna ingerisce liquido per lavastoviglie al posto del vino

0 Condivisioni acebook Twitter

Una serata di svago si è trasformata in un incubo per una cliente di un bar di Milano, ricoverata dopo aver bevuto per sbaglio liquido per lavastoviglie.

Una disattenzione pericolosa

Il drammatico evento ha avuto luogo in un bar situato nella zona di Bande Nere, a Milano. Una donna di 51 anni, insieme al suo compagno, stava consumando del vino quando ha ingerito per errore del liquido per lavastoviglie, pensando fosse vino. La titolare del bar, una donna cinese di 53 anni, ha versato il detergente nel bicchiere della cliente, confondendo le bottiglie. Subito dopo aver bevuto, la cliente ha avvertito forti dolori e conati di vomito, sintomi che hanno richiesto un’immediata chiamata ai soccorsi.

Il soccorso e le conseguenze legali

Il compagno della donna ha prontamente richiesto aiuto e i soccorritori hanno trasportato l’individuo all’ospedale San Carlo di Milano. Le lesioni subite includono danni all’esofago, al cavo orale e all’ugola. La titolare del bar è stata denunciata per lesioni colpose gravissime e il locale è stato sottoposto a sequestro. La bottiglia usata per il detergente è stata sequestrata dalla polizia per ulteriori indagini.

La vittima, fortunatamente, non è in pericolo di vita, ma le sue condizioni sono sotto costante osservazione per valutare eventuali danni a lungo termine.