Mara Maionchi al veleno contro Tiziano Ferro: “E’ un ingrato”

Mara Maionchi ha espresso delusione per la mancanza di riconoscenza di Tiziano Ferro, nonostante il supporto dato all’inizio della sua carriera.

Le origini del rapporto tra Maionchi e Ferro

Durante l’ultima puntata della stagione di “Belve”, Mara Maionchi ha aperto il suo cuore riguardo le sue esperienze nel mondo della musica. La produttrice discografica è nota per il suo ruolo cruciale nello scoprire e promuovere nuovi talenti. Raccontando di come ha incontrato Tiziano Ferro quando era solo un diciottenne, Mara ha descritto come, nonostante iniziali rifiuti, abbia creduto nel giovane artista. Ferro, originario di Latina, è stato respinto più volte prima che Maionchi gli desse la chance di emergere. “Veniva a far sentire le sue canzoni a me e si sentiva continuamente dire ‘no, fa schifo, non va bene’, due volte a settimana,” ha detto Mara, ricordando i primi incontri con il cantante.

La delusione di Maionchi

Nonostante il successo di Ferro, che ha raggiunto vette elevate nelle classifiche italiane e francesi, Maionchi ha espresso un certo disappunto per la mancanza di riconoscenza mostrata da Ferro nei confronti del sostegno che lei e suo marito gli avevano offerto agli inizi. “Secondo me Tiziano Ferro non l’ha capito tanto,” ha affermato Maionchi, sottolineando come la gratitudine non sia un obbligo, ma sarebbe stata apprezzata. Questa confessione è emersa dopo una domanda incalzante da parte della conduttrice Francesca Fagnani, che ha spinto Mara a lasciar cadere la sua solita diplomazia.

Un’infanzia difficile

Oltre ai dettagli della sua carriera professionale, Mara ha anche condiviso alcuni aspetti toccanti della sua vita personale, come il suo complicato rapporto con la madre. Mara ha rivelato che sua madre non era presente al suo matrimonio, dicendo che “i matrimoni facevano tristezza” e descrivendola come una figura non particolarmente affettuosa.