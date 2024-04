Il figlio di Amadeus parteciperà all’Eurovision 2024 senza pass

0 Condivisioni acebook Twitter

José Sebastiani, figlio di Amadeus, si unirà ai “40 adolescenti senza pass” per raccontare il lato meno conosciuto dell’Eurovision a Malmo.

Un podcast per scoprire i segreti di Eurovision

Dopo il successo ottenuto durante il Festival di Sanremo, José Sebastiani e un gruppo di giovani speaker italiani saranno protagonisti di un’avventura unica a Malmo per l’Eurovision 2024. Partendo senza alcun pass ufficiale, i ragazzi di Radioimmaginaria, una rete gestita da giovani tra gli 11 e i 17 anni, lanceranno il podcast “Stonati a Eurovision – 40 adolescenti ancora senza pass”. Questa iniziativa permetterà loro di esplorare e raccontare l’evento musicale più seguito d’Europa da una prospettiva completamente nuova e fresca, focalizzandosi su ciò che avviene dietro le quinte e lontano dai riflettori.

La nuova missione di José Sebastiani

Sebbene in passato José abbia già avuto accesso ai retroscena del Festival di Sanremo grazie a un pass ufficiale, questa volta si immergerà completamente nella vita quotidiana degli altri giovani partecipanti al podcast. Alloggiando e vivendo come uno di loro, avrà l’opportunità di sperimentare l’Eurovision in modo autentico e genuino. Il gruppo di giovani non si limiterà a intervistare i cantanti, ma cercherà di interagire con musicisti, direttori d’orchestra e soprattutto con altri adolescenti provenienti da tutto il mondo, creando un’esperienza ricca e variegata.

Un’opportunità per raccontare nuove storie

Questo progetto non solo offrirà una visione unica dell’Eurovision, ma permetterà anche ai giovani coinvolti di sviluppare competenze nel campo del giornalismo e della comunicazione. Con l’obiettivo di svelare almeno un segreto di ogni Paese partecipante, il podcast promette di essere un punto di vista originale e intrigante sull’evento. I fan di Eurovision e gli ascoltatori del podcast potranno aspettarsi storie interessanti e inaspettate, esplorando cosa realmente accade quando le telecamere sono spente e come nascono nuove amicizie e amori tra i giovani partecipanti al contest.