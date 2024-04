Isola dei Famosi: la produzione decide di mandare in onda il video che ha sancito la fine per Francesco Benigno

0 Condivisioni acebook Twitter

La controversia che ha coinvolto Francesco Benigno all’Isola dei Famosi si è conclusa con la sua squalifica, dopo che sono state diffuse le immagini del suo confronto acceso con il concorrente Artur. Vladimir Luxuria, nel corso della trasmissione, ha presentato il video che ha mostrato il comportamento inappropriato di Benigno.

Scontro diretto e conseguenze

Le tensioni all’Isola dei Famosi si sono intensificate in un episodio particolarmente grave, con Francesco Benigno protagonista di un acceso confronto con Artur. Durante la lite, Benigno ha accusato Artur di non partecipare attivamente e di parlare dietro le sue spalle. “Non volevamo mostrarle, ma questa scelta è stata contestata dal diretto interessato, che in questi giorni ha attaccato il programma e l’intero gruppo di lavoro. Ecco che siamo costretti a mostrarvele”, ha spiegato Luxuria. La situazione è rapidamente degenerata quando Benigno ha escalato la discussione, arrivando a mettere le mani al collo di Artur e poi a prendere un bastone.

La produzione interviene

La decisione di mostrare le immagini è stata presa dopo che Benigno ha criticato apertamente il programma e il team di produzione. Le sue dichiarazioni hanno obbligato la produzione a rispondere. Luxuria ha dichiarato: “Come sapete Benigno è stato allontanato giorni fa dall’Isola perché si è reso protagonista di comportamenti scorretti – contrari alla civile convivenza e rispetto tra le persone”. Questo ha chiarito la posizione della produzione di non tollerare comportamenti che mettano a rischio l’integrità fisica o morale dei partecipanti.

Luxuria ha poi detto rivolgendosi direttamente a Benigno: “A Francesco dico che sai quanto ci tenessi alla tua presenza, a quanto fossi stato preso dalla storia della tua infanzia, dell’isola che avevi già vissuto. In questi giorni mi hai anche presa in giro sui social, ma io voglio darti un consiglio da amica: vai a fondo nelle ragioni della tua aggressività e tanti auguri”.