Trovata Jensare Ajdari, la 15enne scomparsa il 24 aprile, la mamma temeva fosse stata rapita

0 Condivisioni acebook Twitter

Jensare Ajdari, la 15enne scomparsa a Camposampiero (Padova), è stata ritrovata. La madre aveva espresso preoccupazione per la sorte della figlia, temendo un rapimento: «Me l’hanno rapita», aveva dichiarato.

Cronaca di una scomparsa e ritrovamento

La giovane non era apparsa a scuola il 24 aprile, il giorno della sua scomparsa, e da quel momento i carabinieri hanno avviato le ricerche. Un elemento chiave è stato il ritrovamento dello zaino di Jensare durante il weekend, grazie all’intervento di cani addestrati. Successivamente, Jensare ha contattato la madre la sera del 28 aprile, rassicurandola sulla sua incolumità e promettendo di tornare a casa nei giorni seguenti. Il 29 aprile ha segnato il lieto fine con il suo ritorno.

Ipotesi e dettagli del caso

Prima di essere ritrovata, Jensare aveva inviato un messaggio ai suoi familiari il venerdì, semplicemente scrivendo: «SONO VIVA». Questo messaggio, scritto tutto in maiuscolo, aveva suscitato dubbi nella famiglia, che temeva potesse essere stato redatto da qualcun altro. Un secondo messaggio indicava che la ragazza si trovava a Mestre. Stando a quanto riportato dal Corriere del Veneto, non era la prima volta che Jensare si allontanava da casa, ma mai per un periodo così lungo. Si ipotizza che il motivo dell’allontanamento potrebbe essere stato un litigio con la madre e il suo nuovo compagno, che l’ha spinta a trascorrere alcuni giorni a casa di amici.