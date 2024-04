Lo incontra per strada insieme alla ex fidanzata e lo aggredisce a martellate,  ricoverato d’urgenza, è gravissimo

0 Condivisioni acebook Twitter

Una scena di violenza estrema ha scosso i cittadini di Prato quando un uomo di 36 anni, di origine albanese, ha aggredito brutalmente il nuovo fidanzato della sua ex compagna, un uomo di 33 anni di origine maghrebina. L’episodio, avvenuto in via Galcianese, ha visto l’aggressore colpire ripetutamente la vittima alla testa con un martello, causando gravi lesioni craniche.

Intervento decisivo dei carabinieri

L’attacco è stato interrotto solo grazie all’intervento tempestivo di una pattuglia dei carabinieri del reparto radiomobile, che si trovava in zona per un servizio di perlustrazione. I militari hanno assistito alla scena di violenza, con la vittima che cercava di sfuggire all’aggressore ancora armato di martello.

Ricovero e arresto

La pattuglia ha immediatamente prestato soccorso alla vittima e proceduto all’arresto dell’aggressore. La vittima è stata trasportata d’urgenza all’ospedale di Careggi, dove è attualmente ricoverata in terapia intensiva a causa delle gravi condizioni. L’uomo responsabile dell’aggressione è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio, motivato da gelosia dopo aver visto la sua ex compagna con un altro uomo.